Игроки "Атлетико" не хотят устраивать чемпионский коридор для "Реала"

Футболисты "Атлетико". Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Футболисты мадридского "Атлетико" не будут устраивать чемпионский коридор для "Реала" в матче чемпионата Испании, сообщает Marca.

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Футболисты "Атлетико" не станут устраивать чемпионский коридор для "Реала" перед дерби, которое состоится 8 мая, если об этом их не попросит руководство клуба. Почти все игроки "рохибланкос" выступают против этой идеи и не хотят чествовать "Реал".

В руководстве "Атлетико" хорошо знают, что многие фанаты тоже выступают против подобных жестов в сторону соперника по мадридскому дерби, тем более когда команда борется за попадание в Лигу чемпионов.

Пока все указывает на то, что особых распоряжений по этому поводу не будет, и игроки "Атлетико" не станут устраивать чемпионский коридор.

Напомним, что "Атлетико" примет "Реал" в воскресенье. Матч начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967679-igroki-atletiko-ne-hotyat-ustraivat-chempionskiy-koridor-dlya-reala/