"Ливерпуль" ведет переговоры о рекордном спонсорском контракте на 95 млн евро в год

Ливерпуль. Фото: twitter.com/LFC

Руководство футбольного клуба "Ливерпуль" может переподписать спонсорский контракт с действующим титульным спонсором на сумму в 95 млн евро в год, сообщает Irish Mirror.

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Текущий спонсорский контракт красных с британским банком Standard Chartered заканчивается в конце сезона-2022/2023. Отмечается, что все стороны будут рады продолжить свое партнёрство, если удастся достичь нового соглашения. Однако для этого компании, вероятно, придется увеличить свой текущий контракт на 45 млн евро в год, в основном из-за быстрого роста "Ливерпуля" как коммерческого, так и спортивного бренда в последние сезоны.

Популярность главного тренера Юргена Клоппа и наличие таких звездных игроков, как Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк, плюс недавние успехи красных на поле означают, что акции клуба идут лишь вверх.

Владельцы "Ливерпуля" Fenway Sports Group уверены, что следующая спонсорская сделка клуба с футболками побьёт мировой рекорд в футболе, а аналитики отмечают, что в настоящее время у клуба самые продаваемые футболки в мире. Интерес к "Ливерпулю", как полагают, огромен в различных секторах: фирмы электроники, туристические компании, поставщики потребительских товаров, поставщики криптовалют и блокчейнов, а также средства массовой информации — все они присоединяются к сотрудничеству с мерсисайдцами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967677-liverpul-vedet-peregovory-o-rekordnom-sponsorskom-kontrakte-na-95-mln-evro-v-god/