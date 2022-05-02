"Барселона" выиграла Лигу чемпионов по футзалу

"Барселона". Фото: uefa.com

В финале Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, который прошел в Риге (Латвия), "Барселона" обыграла "Спортинг" и стала четырехкратным победителем турнира, пишет сайт УЕФА.

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Интересно, что команды встречались в финале прошлого сезона. Тогда удача была на стороне португальцев.

В Риге клуб из Каталонии взял реванш, забив четыре безответных мяча. Победу "Барселоне" принесли голы Феррао, Планы, Лосано и Питы.

Таким образом, каталонцы в четвертый раз (2012, 2014, 2020, 2022) побеждают в ЛЧ, по этому показателю они уступают только "Интеру" (пять титулов).

В матче за третье место "Бенфика" со счетом 5:2 обыграла "Аньер-Вильнев" из Франции, который впервые выступал в финальной стадии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967658-barselona-vyigrala-ligu-chempionov-po-futzalu/