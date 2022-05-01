"Реал" опередил "Барселону" по количеству трофеев

Реал Мадрид. Фото: twitter.com/realmadrid

Мадридский "Реал" выиграл чемпионат Испании и опередил "Барселону" по числу выигранных трофеев за всю историю, сообщает NUR.KZ.

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Вчера мадридский клуб выиграл Ла Лигу, а ранее в этом сезоне завоевал Суперкубок Испании. Таким образом, число выигранных "Реалом" трофеев достигло 95. У "Барселоны" 94 трофея.

"Реал" опережает "Барсу" по количеству побед в чемпионате (35 против 26) и Лиге чемпионов (13 против 5), однако у каталонцев гораздо больше побед в Кубке Испании (31 против 19 у "Реалу", который не брал этот трофей с 2014 года).

В эту статистику включены три Кубка ярмарок, выигранных "Барселоной", хотя УЕФА не считает его официальным трофеем. Также учтены четыре победы "Барсы" в Кубке обладателей кубков ("Реал" не брал трофей ни разу).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967629-real-operedil-barselonu-po-kolichestvu-trofeev/