Карло Анчелотти - легенда мирового футбола

Карло Анчелотти. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Итальянский тренер Карло Анчелотти выиграл чемпионат Испании и стал первым тренером в истории, который выиграл все топовые чемпионата Европы, сообщает NUR.KZ.

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"Титулы во всех топ-5 лигах наполняют меня гордостью. Я могу сказать, что мне нравится то, что я делаю. Это значит, что я неплохо поработал. Я горжусь. Я хочу продолжать выигрывать титулы с мадридским "Реалом".

Увидимся в среду. Говорю болельщикам: в среду нам будет нужна такая же атмосфера", – прокомментировал свое достижение итальянец.

Карло Анчелотти стал самым возрастным в истории тренером, победившим в Ла Лиге. В субботу итальянцу исполнилось 62 года и 325 дней.

В среду "Реал" сыграет в среду сыграет ответный полуфинальный матч ЛЧ против "Манчестер Сити". После первой игры "Реал" уступает сопернику, но итальянец уже не раз в этом сезоне совершал эпичные камбэки вместе со своей командой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967618-karlo-anchelotti-legenda-mirovogo-futbola/