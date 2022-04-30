Умер известный футбольный агент Мино Райола

Мино Райола. Фото: twitter.com/MinoRaiola

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких, пишет .

Об этом сообщила его семья, опубликовав соответствующий пост в соцсетях.

"В бесконечной печали мы разделяем кончину самого заботливого и удивительного футбольного агента, который когда-либо был. Мино боролся до самого конца с той же силой, с которой он защищал наших игроков во время переговоров. Как обычно, Мино заставил нас гордиться, никогда не осознавая этого.

Мино коснулся многих жизней своей работой и написал новую главу в истории современного футбола. Его присутствия всегда будет не хватать. Миссия Мино по превращению футбола в лучшее место для игроков будет продолжаться с той же страстью.

Мы благодарим всех за огромную поддержку, полученную в эти трудные времена, и просим уважать частную жизнь семьи и друзей в этот момент скорби", - говорится в сообщении.

Напомним, что в январе Райола был госпитализирован в Милане, где продолжал находится все это время под присмотром врачей.

Мино был агентом таких известных футболистов, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967584-umer-izvestnyy-futbolnyy-agent-mino-rayola/