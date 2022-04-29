Футболист "МЮ" Мэйсон Гринвуд продолжит оставаться под залогом по делу об изнасиловании

Мейсон Гринвуд. Фото: instagram.com/masongreenwood/

Игрока "МЮ" Мэйсона Гринвуда, которого подозревают в изнасиловании его девушки и угрозах убийством, останется под залогом как минимум до июня, сообщает BBC Sport.

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20-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Гринвуд в январе был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой футболиста, заявившей, что она подверглась насилию.

Гринвуда подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В начале февраля его выпустили под залог.

Срок действия этой меры пресечения должен был истечь 30 апреля, но полиция Большого Манчестера подала запрос о ее продлении.

"Мы продолжаем расследование о случаях физического насилия. 20-летний мужчина, арестованный по подозрению в изнасиловании, нападении на женщину и угрозах убийством, останется под залогом.

В суд было подано заявление о продлении его залога, но ожидается, что слушание состоится не раньше середины июня. Подозреваемый останется под залогом до даты судебного заседания", – говорится в сообщении полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967506-futbolist-myu-meyson-grinvud-prodolzhit-ostavatsya-pod-zalogom-po-delu-ob-iznasilovanii/