Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии по футболу

Временный главный тренер "МЮ" Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии, сообщает официальный сайт Австрийского футбольного союза.
"Мы очень рады, что смогли привлечь Ральфа Рангника, выдающегося специалиста в области международного футбола, в качестве главного тренера сборной Австрии. Мы все убеждены, что он идеальный кандидат, и что его видение футбола будет способствовать развитию национальной сборной", — заявил президент Австрийского футбольного союза Герхард Миллетич.
Напомним, сейчас Ральф Рангник тренирует "Манчестер Юнайтед" на временной основе. 63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре "МЮ".
Ранее сообщалось, что немецкий специалист сможет совмещать две работы, поскольку обязанности в "МЮ" Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967490-ralf-rangnik-naznachen-glavnym-trenerom-sbornoy-avstrii-po-futbolu/