Новый владелец «Милана» рассматривает вариант постройки собственного стадиона

"Милан". Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

У футбольного клуба "Милан" в ближайшее время может появится новый владелец, который намерен построить новый стадион для команды, сообщает MilanLive.

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На следующей неделе инвестиционная компания Investcorp завершит сделку о покупке миланского клуба за 1,18 млрд евро.

Глава компании Мохаммед Аларди убежден, что у "Милана" должен быть собственный стадион. Он не хочет, чтобы "россонери" делили арену с "Интером", как это происходит сейчас с "Сан-Сиро".

Поэтому новый владелец "Милана" может рассмотреть вариант с постройкой отдельного стадиона, несмотря на одобренный проект нового стадиона в Милане.

Напомним, что "Милан" за четыре тура до конца чемпионата Италии опережает "Интер" на два балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967486-novyy-vladelets-milana-rassmatrivaet-variant-postroyki-sobstvennogo-stadiona/