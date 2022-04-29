Новый владелец «Милана» рассматривает вариант постройки собственного стадиона

У футбольного клуба "Милан" в ближайшее время может появится новый владелец, который намерен построить новый стадион для команды, сообщает MilanLive.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
На следующей неделе инвестиционная компания Investcorp завершит сделку о покупке миланского клуба за 1,18 млрд евро.
Глава компании Мохаммед Аларди убежден, что у "Милана" должен быть собственный стадион. Он не хочет, чтобы "россонери" делили арену с "Интером", как это происходит сейчас с "Сан-Сиро".
Поэтому новый владелец "Милана" может рассмотреть вариант с постройкой отдельного стадиона, несмотря на одобренный проект нового стадиона в Милане.
Напомним, что "Милан" за четыре тура до конца чемпионата Италии опережает "Интер" на два балла.
Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967486-novyy-vladelets-milana-rassmatrivaet-variant-postroyki-sobstvennogo-stadiona/