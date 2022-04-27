"Каспий" вышел в лидеры чемпионата Казахстана по футболу (видео)

ФК "Каспий". Фото: vk.com/caspiyfc

Футбольный клуб "Каспий" на своем поле разгромил карагандинский "Шахтер" в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль сделал бразилец Руан Телес, еще по голу забили серб Никола Цуцкич и казахстанец Алмас Арменов.

Благодаря этой победе "Каспий" возглавил турнирную таблицу.

"Кызыл-Жар" и "Мактаарал" не смогли выявить победителя - 1:1. На гол Жан-Али Пайруза хозяева ответили точным выстрелом Валерия Каршакевича.

"Аксу" на выезде обыграл "Акжайык". Автором единственного гола стал Арман Смаилов.

Матч "Туран" - "Атырау" завершился нулевой ничьей.

"Тараз" забил три безответных мяча в ворота "Актобе". Дубль оформил Абылайхан Жумабек, еще один гол на свой счет записал Жакып Кожамберды.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967112-kaspiy-vyshel-v-lidery-chempionata-kazahstana-po-futbolu-video/