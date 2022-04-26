"Тобол" подписал словенского футболиста

Руди Пожег. Фото: instagram.com/pozegvancas/

Костанайский "Тобол" объявил о подписании контракта с 28-летним полузащитником из Словении Руди Пожегом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Руди Пожег – воспитанник словенской "Колпы". Большую часть своей карьеры провел в чемпионате Словении, выступая за "Колпу", "Домжале", "Целе" и "Марибор". На его счету 274 матча в чемпионате Словении.

В начале этого года словенец присоединился к украинскому "Черноморцу", но не дебютировал за команду.

Также в активе полузащитника 1 матч в составе национальной сборной Словении.

Напомним, что "Тобол" в чемпионате Казахстана после семи туров идет на пятом месте. На счету костанайского клуба 11 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966887-tobol-podpisal-slovenskogo-futbolista/