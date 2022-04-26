Антонио Рюдигер летом перейдет в мадридский "Реал"

Антонио Рюдигер. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Защитник сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигер в ближайшее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал", сообщает Фабрицио Романо.

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Мадридский клуб и 29-летний защитник договорились о контракте сроком до июня 2026 года. Перед подписанием всех необходимых документов осталось уладить некоторые детали. Даже если Тони подпишет контракт с "Реалом" в мае, о переходе объявят лишь по завершении сезона.

Ранее главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что Рюдигер перешел в лондонский клуб из итальянской "Ромы" летом 2017 года. В составе "аристократов" защитник выиграл титул Лиги Чемпионов. В этом сезоне футболист провел 47 матчей за "Челси", забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966848-antonio-ryudiger-letom-pereydet-v-madridskiy-real/