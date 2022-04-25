Антонио Рюдигер покинет "Челси" ближайшим летом

Антонио Рюдигер. Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель заявил, что защитник "аристократов" Антонио Рюдигер не будет продлевать контракт с командой и покинет клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает GOAL.

"Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в частной беседе. Мы сделали все возможное, но этих действий оказалось недостаточно. Без санкций мы могли бы попробовать сохранить его, но сейчас у нас связаны руки. Это его решение", - заявил главный тренер "Челси" Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что игрок согласовал условия личного контракта с мадридским "Реалом". Защитником также интересуются "Бавария", "Барселона" и "Ювентус".

Напомним, что Рюдигер перешёл в лондонский "Челси" из итальянской "Ромы" в 2017 году. В прошлом году немец в составе "Челси" выиграл Лигу Чемпионов". В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966636-antonio-ryudiger-pokinet-chelsi-blizhayshim-letom/