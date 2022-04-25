"Барселона" проиграла третий домашний матч подряд

Рональд Араухо. Фото: Sergio Ruiz / Pressinphoto / Icon Sport

Каталонская "Барселона" в рамках перенесенного матча 21 тура чемпионата Испании уступила "Райо Вальекано" со счетом 0:1, сообщает NUR.KZ.

Судьбу встречи решил единственный гол Альваро Гарсии. Нападающий "Райо" отличился на 7-й минуте. У "Барселоны" было много времени отыграться, но все старания каталонцев оказались тщетными. "Райо Вальекано" во второй раз в сезоне обыграл "Барселону". Кроме того "Барса" потерпела третье домашнее поражение подряд. Ранее каталонцы уступили "Кадису" (0:1) и немецкому "Айнтрахту" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

У "Барселоны" осталось 63 очка. Столько же у "Севильи". Оба коллектива отстают на 15 очков от "Реала", которому для завоевания чемпионского титула достаточно набрать одно очко в пяти оставшихся матчах. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966621-barselona-proigrala-tretiy-domashniy-match-podryad/