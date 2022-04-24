Неймар заявил, что останется в ПСЖ еще на три года

Неймар. Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что намерен остаться во французском клубе до конца контракта, сообщает ESPN.

У меня есть контракт с «ПСЖ», который действует еще три года. Я буду здесь, даже если мне будут свистеть.

Я остаюсь еще на три года, так что прекращайте свистеть, или вам не хватит воздуха", - заявил бразильский футболист.

Неймар вместе с ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции. Этот титул стал для бразильца четвертым в стане парижан.

Напомним, что Неймар перешел во французский ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за рекордную для мирового футбола сумму в 222 млн евро. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966525-neymar-zayavil-chto-ostanetsya-v-pszh-esche-na-tri-goda/