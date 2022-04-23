"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" и ворвался в ТОП-4 АПЛ

Футболисты "Арсенала" Гранит Джака и Александр Ляказетт. Фото: twitter.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" на своем поле уверенно победил "Манчестер Юнайтед" в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Эмирейтс" завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Нуну Тавареш, Букайо Сака (с пенальти) и Гранит Джака. У гостей гол забил Криштиану Роналду.

Благодаря этой победе подопечные Микеля Артеты поднялись на четвертую строчку в таблице АПЛ. После 34 туров в активе "канониров" 60 очков. Следом идет "Тоттенхэм" (57 очков), который сегодня сразится с "Брентфордом" в гостях.

Следующий матч "Арсенал" проведет против "Вест Хэма" 1 мая. Другие новости мирового и казахстанского футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966483-arsenal-pobedil-manchester-yunayted-i-vorvalsya-v-top-4-apl/