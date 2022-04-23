Дидье Дрогба: Санкции наносят ущерб людям, сотрудникам из Англии и Европы

Дидье Дрогба и Роман Абрамович с кубком ЛЧ. Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Экс-футболист лондонского "Челси" Дидье Дрогба прокомментировал ситуацию по поводу усложнившейся деятельности клуба, сообщает CNN.

"Очень жаль наблюдать за тем, что клуб страдает от санкций из-за ситуации на Украине. Я считаю, что футбол здесь ни при чем.

Не дать клубу работать на полную мощность – большая ошибка.

Когда вы вводите санкции против такого клуба, как "Челси", вы хотите, может быть, наложить санкции на Романа Абрамовича за его отношения с мистером Владимиром Путиным. Но я думаю, что вы наносите ущерб людям, сотрудникам из Англии и Европы. Вы вводите санкции против болельщиков, который ездят за клубом много-много лет, давая ему жизнь.

Верю, что "Челси" по-прежнему будет одним из крупнейших клубов в мире благодаря наследию, которое было создано за последние 15 лет. Последние 15 лет были очень успешными – никто не сможет отнять этого", - заявил Дидье Дрогба.

Напомним, что правительство Великобритании ввело санкции против владельца "Челси" Романа Абрамовича. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966450-dide-drogba-sanktsii-nanosyat-uscherb-lyudyam-sotrudnikam-iz-anglii-i-evropy/