Болельщики "Барселоны" устроили акцию протеста против президента клуба

Болельщики "Барселоны". Фото: David Ramos/Getty Images

Фанаты каталонской "Барселоны" перед матчем с "Кадисом" устроили акцию протеста против президента клуба Жоана Лапорты из-за большого количества немецких фанатов на матче Лиги Европы, сообщает

Некоторые фанаты клуба бойкотировали матч чемпионата Испании против "Кадиса", а группа активных болельщиков собралась у "Камп Ноу" перед вчерашней игрой. Они скандировали кричалки в адрес президента клуба: "Лапорта – лжец, Лапорта – мошенник", "Барса" – да, Лапорта – нет".

Напомним, что на домашнем стадионе клуба на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы. На матче присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба. В знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. "Барса" проиграла матч со счетом 2:3 и вылетела из Лиги Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965834-bolelschiki-barselony-ustroili-aktsiyu-protesta-protiv-prezidenta-kluba/