Болельщики "Барселоны" проведут митинг против руководства клуба

Болельщики "Барселоны". Фото: David Ramos/Getty Images

Группа фанатов "Барсы" "PB Nostra Ensenya" собирается провести митинг против руководства клуба перед игрой с "Кадисом" сообщает CCMA.

Фанаты "Барселоны" остались недовольны значительным присутствием болельщиков "Айнтрахта" (3:4 общ.) на домашнем стадионе клуба на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы. На матче присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба. В знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. Теперь фанаты каталонского клуба хотят организовать протестный митинг с целью показать руководству свое недовольство сложившейся ситуацией и тем, что под угрозу была поставлена "физическая неприкосновенность" болельщиков.

Напомним, что "Барса" вылетела из Лиги Европы на стадии четвертьфинала. Главный тренер команды Хави и защитник "Барсы" Рональд Араухо также выразили недовольство присутствием большого количества немецких болельщиков на стадионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965555-bolelschiki-barselony-provedut-miting-protiv-rukovodstva-kluba/