Лидер "Барселоны" пропустит остаток сезона из-за травмы

Дани Алвес, Педри и Усман Дембеле. Фото: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Педри получил травму во вчерашнем матче против "Айнтрахта" (2:3) в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, передает NUR.KZ.

19-летний футболист провел всего тайм, после чего был заменен на Фрэнки Де Йонга. Педри не смог доиграть встречу из-за дискомфорта в области задней поверхности бедра.

По информации Diario Sport, после детального анализа у полузащитника "Барселоны" выявили разрыв бицепса бедра левой ноги. Таким образом, Педри больше не сыграет в этом сезоне.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Испании он провел 12 игр, в которых забил три гола и отдал один результативный пас. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965323-lider-barselony-propustit-ostatok-sezona-iz-za-travmy/