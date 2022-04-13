Женская сборная Казахстана по футболу крупно уступила Уэльсу

Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела седьмое поражение подряд в квалификационном раунде чемпионата мира-2023, передает NUR.KZ.

На сей раз подопечные Айтбая Жамантаева в Нур-Султане пропустили три безответных мяча от команды Уэльса.

В составе победителей отличились Кэйли Грин (30-я минута), Наташа Хардин (42-я минута) и Джессика Фишлок (65-я минута).

Для сборной Казахстана это поражение стало 17-м кряду в официальных играх. Последний раз наши девочки побеждали в июне 2018 года. Тогда в отборе чемпионата мира была повержена команда Боснии и Герцеговины (2:0).

После семи туров квалификации ЧМ-2023 сборная Казахстана занимает седьмое место (0 очков) в группе I. Другие новости отечественного и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964828-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-krupno-ustupila-uelsu/