"Реал" проиграл "Челси", но пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Лука Модрич. Фото: twitter.com/ChampionsLeague/

В Мадриде состоялась ответная игра четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Челси", передает NUR.KZ.

Основное время матча завершилось со счетом 1:3 в пользу лондонского клуба. В дополнительное время "Реал" забил решающий мяч и тем самым прошел дальше по сумме двух матчей (3:1 в гостях, 2:3 дома).

В составе мадридцев отличились Родриго (80 минута) и Бензема (96 минута). У "Челси" голы забивали Маунт (15 минута), Рюдигер (51 минута) и Вернер (75 минута).

В полуфинале подопечные Карло Анчелотти встретятся с победителем пары "Манчестер Сити" - "Атлетико Мадрид".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964734-real-proigral-chelsi-no-probilsya-v-polufinal-ligi-chempionov/