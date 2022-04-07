Томас Тухель прокомментировал поражение от "Реала" в матче ЛЧ

Томас Тухель. Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал игру своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против испанского "Реала", сообщает Football.London.

В матче против "Челси" форвард мадридского "Реала" установил новый национальный рекорд. Подробнее об этом вы можете узнать на канале @sportnurkz.

"Тяжелое поражение. Один из худших первых таймов на "Стэмфорд Бридж" за то время, что я работаю тут. Мы провели его настолько далеко от наших стандартов, насколько это возможно, так что нельзя жаловаться на поражение.

Нам нужно вернуться на свой уровень. Первый тайм стал повторением второго тайма игры с "Брентфордом" (1:4). Надо настроиться на субботний матч, а не думать о поездке на "Сантьяго Бернабеу".

В перерыве мы изменили тактику и хотели все исправить, и я думал, что у "Реала" хватало уязвимых мест, но мы были очень далеки от того, что требуется.

Мы обсуждали все это пять дней назад. За пять дней у нас семь пропущенных голов. Ничего не изменилось. Это тревожная ситуация", – заявил немецкий специалист.

Напомним, что "Челси" проиграл "Реалу" со счетом 1:3 в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Ответный поединок состоится в Мадриде 13 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963948-tomas-tuhel-prokommentiroval-porazhenie-ot-reala-v-matche-lch/