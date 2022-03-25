Эквадор и Уругвай пробились на чемпионат мира-2022 по футболу

Сборная Эквадора по футболу. Фото: twitter.com/LaTri

Сборные Эквадора и Уругвая вышли в финальную стадию чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре, передает NUR.KZ.

Определились еще два участника чемпионата мира-2022 от Южной Америки - ими стали команды Эквадора и Уругвая.

Напомним, что ранее путевку на мундиаль обеспечили себе сборные Бразилии (42 очка) и Аргентины (35 очков).

В 17 туре отборочного этапа Эквадор в гостях проиграл Парагваю со счетом 3:1, а Уругвай с минимальным счетом обыграл Перу – 1:0.

Перед заключительным туром квалификации у сборных Эквадора и Уругвая по 25 очков в 17 матчах. Тем самым они стали недосягаемыми для ближайшего преследователя – команды Перу (21 очко).

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch +100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1962090-ekvador-i-urugvay-probilis-na-chempionat-mira-2022-po-futbolu/