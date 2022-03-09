"Женщины - это весна": казахстанская футболистка опубликовала эффектное фото

Юлия Мясникова. Фото: instagram.com/myasnikova_yuliya15/

Футболистка сборной Казахстана и московского ЦСКА Юлия Мясникова поздравила всех женщин с 8 марта, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Юлия выложила новый пост к Международному женскому дню - 8 марта.

"Женщины - это весна, образ цветущий и нежный. Женщины - это всегда, мир лучезарный и светлый! С праздником, милые дамы!" - написала Мясникова.

Напомним, что Юлия Мясникова в прошлом году в составе ЦСКА стала серебряным призером чемпионата России. В текущем сезоне казахстанская футболистка сыграла 13 матчей за армейский клуб.

На страницу Юлии в Instagram подписаны свыше 12 тысяч пользователей. У себя в аккаунте она часто делится снимками с тренировок, матчей и повседневной жизни.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1959838-zhenschiny-eto-vesna-kazahstanskaya-futbolistka-opublikovala-effektnoe-foto/