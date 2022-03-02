"Тобол" выиграл Суперкубок Казахстана по футболу (видео)

ФК Тобол. Фото: instagram.com/pflkaz/

Футбольный клуб "Тобол" стал победителем Суперкубка Казахстана-2022, передает NUR.KZ.

В решающем матче костанайская команда одолела алматинский "Кайрат" со счетом 2:1.

Счет в игре на 30-й минуте открыл капитан "Тобола" Серикжан Мужиков - он удачно реализовал одиннадцатиметровый удар. Спустя 10 минут "Кайрат" сравнял счет благодаря эффектному голу Жоао Пауло.

Во втором тайме алматинцы могли выйти вперед, но Рикарду Алвеш неудачно пробил пенальти. На 82-й минуте вышедший на замену Айбар Жаксылыков принес костанайскому клубу победу.

Тем самым "Тобол" второй год подряд становится обладателем Суперкубка Казахстана по футболу.

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch +100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958959-tobol-vyigral-superkubok-kazahstana-po-futbolu-video/