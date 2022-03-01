Футбольный клуб "Кайрат" опубликовал заявку на сезон-2022

ФК "Кайрат". Фото: vk.com/fckairat

Действующий обладатель Кубка Казахстана по футболу "Кайрат" определился с заявкой на предстоящий сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на ПФЛК.

В список алматинского клуба попали 24 игрока, из них 9 - легионеры.

Вратари: Данил Устименко (2000), Темирлан Анарбеков (2003), Вадим Ульянов (2001, Россия).

Защитники: Султанбек Астанов (1999), Маки Баньяк (1995, Камерун), Виктор Васин (1988, Россия), Сергей Кейлер (1994), Егор Ткаченко (2003), Арсен Азатов (2003).

Полузащитники: Яцек Гуральски (1992, Польша), Гулжигит Алыкулов (2000, Кыргызстан), Жасурбек Жалолиддинов (2002, Узбекистан), Адам Адахаджиев (1998), Рикарду Алвеш (1993, Португалия), Данияр Усенов (2001), Арсен Буранчиев (2001), Еркебулан Сейдахмет (2000), Андрей Ульшин (2000).

Нападающие: Хосе Канте (1990, Гвинея), Жоао Пауло (1988, Бразилия), Вячеслав Швырев (2001), Артур Шушеначев (1998), Алишер Рахимжанов (2003), Ян Труфанов (2004).

Напомним, что 2 марта в матче за Суперкубок Казахстана подопечные Курбана Бердыева встретятся с "Тоболом".

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch + 100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958668-futbolnyy-klub-kayrat-opublikoval-zayavku-na-sezon-2022/