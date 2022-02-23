Чемпион Казахстана "Тобол" опубликовал заявку на сезон-2022

ФК "Тобол". Фото: vk.com/fctobol

Футбольный клуб "Тобол" определился с заявкой на предстоящий Суперкубок Казахстана и внутреннее первенство страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ПФЛК.

Всего в список попали 22 футболиста, из них 6 - легионеры.

Также в заявке значатся пять воспитанников костанайского клуба.

Вратари: Султан Бусурманов (1996), Дмитрий Непогодов (1988), Александр Мокин (1981).

Защитники: Роман Асранкулов (1999), Данияр Семченков (1997), Дмитрий Мирошниченко (1992), Александр Марочкин (1990), Багдат Каиров (1993), Сергей Малый (1990), Жарко Томашевич (1990, Черногория), Алекса Аманович (1996, Сербия).

Полузащитники: Асхат Тагыберген (1990), Серикжан Мужиков (1989), Зоран Тошич (1984, Сербия), Самат Жарынбетов (1994), Владислав Васильев (1997), Рубен Бриджидо (1991, Португалия), Жаслан Жумашев (2001), Душан Йованчич (1990, Сербия), Вячеслав Кульпеисов (2001).

Нападающие: Айбар Жаксылыков (1997), Игорь Сергеев (1993, Узбекистан).

Главный тренер: Александр Москаленко (1976).

Напомним, что "Тобол" является действующим чемпионом страны и обладателем Суперкубка Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1957538-chempion-kazahstana-tobol-opublikoval-zayavku-na-sezon-2022/