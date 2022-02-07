"Зенит" арендует у "Кайрата" Нуралы Алипа

Нуралы Алип. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Защитник "Кайрата" Нуралы Алип на правах аренды перейдет в "Зенит", передает NUR.KZ со ссылкой на bobsoccer.ru.

Эту информацию подтвердил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

Напомним, что 22-летний защитник с января текущего года находится на просмотре в "Зените". Он уже успел отыграть за "сине-бело-голубых" два контрольных матча, в одном из которых даже забил победный гол.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак говорил, что решение по Алипу примут к концу второго сбора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1955024-zenit-arenduet-u-kayrata-nuraly-alipa/