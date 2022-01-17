"Реал" завоевал Суперкубок Испании

Реал Мадрид. Фото: twitter.com/realmadrid

Мадридский "Реал" в 12-й раз в истории выиграл Суперкубок Испании по футболу, передает NUR.KZ.

В решающем матче подопечные Карло Анчелотти одолели "Атлетик" из Бильбао. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Лука Модрич и Карим Бензема.

Отметим, что по ходу игры защитник "сливочных" Эдер Милитао получил красную карточку, а Тибо Куртуа отбил пенальти от Рауля Гарсии.

Тем самым "Реал" в 12-й раз в истории завоевал Суперкубок Испании. Также это первый трофей для Анчелотти после возвращения в мадридский клуб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951486-real-zavoeval-superkubok-ispanii/