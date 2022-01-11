Футболист сборной Казахстана пройдет просмотр в "Зените"

Нуралы Алип. Фото: vk.com/fckairat

Защитник сборной Казахстана и "Кайрата" Нуралы Алип может перейти в "Зенит", передает NUR.KZ. со ссылкой на Meta-rating.kz.

По информации источника, российский клуб пригласил 22-летнего футболиста на учебно-тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ), который состоится с 13 по 25 января. Алип уже отправился в расположение "Зенита".

Напомним, что Нурали защищает честь "Кайрата" с 2018 года. В прошлом сезон он провел 25 матчей в чемпионате Казахстана.

"Зенит" в российской Премьер-лиге занимает первое место после 18-ти туров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1950467-futbolist-sbornoy-kazahstana-proydet-prosmotr-v-zenite/