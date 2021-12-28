Футболист Азат Нургалиев покинул "Тобол"

Азат Нургалиев. Фото: instagram.com/fctobol/

ФК "Тобол" объявил об уходе из клуба Азата Нургалиева, передает пресс-служба костанайской команды.

35-летний полузащитник провел за "Тобол" 226 матчей, в которых забил 47 голов. В 2021 году Азат в составе костанайцев стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка Казахстана.

"Руководство клуба и тренерский штаб благодарят Азата за его профессионализм и вклад в успехи команды" – пишет пресс-служба ФК "Тобол".

Где продолжит карьеру Азат Нургалиев пока неизвестно.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948988-futbolist-azat-nurgaliev-pokinul-tobol/