МЮ впервые при новом тренере потерял очки в чемпионате Англии (видео)

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед. Фото: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

В 19-м туре английской премьер-лиги "Ньюкасл" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед" и сумел заработать очко в результате ничьей 1:1, сообщает NUR.KZ.

Хозяева поля открыли счет благодаря удару Сен-Максимена на 7-й минуте. Гостям понадобилось больше часа игрового времени, чтобы сравнять - Эдинсосон Кавани со второй попытки добил мяч в сетку.

В оставшиеся 20 минут "Ньюкасл" был ближе к победе. В ходе одной из атак мяч сначала попал в штангу, а после добивания отлично сыграл Давид де Хеа, вытащивший удар из "девятки".

МЮ набрал 28 очков после 17 игр и занимает 7-е место.

Для нового тренера "красных дьяволов" Ральфа Рангника это первая потеря очков. До этого его команда выиграла у "Норвича" и "Кристал Пэласа".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948840-myu-vpervye-pri-novom-trenere-poteryal-ochki-v-chempionate-anglii-video/