Девять голов забили друг другу "МанСити" и "Лестер" (видео)

Манчестер Сити - Лестер. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Сверхзрелищные матчи выдали английские топ-клубы в воскресенье. В четырех матчах был забит 21 гол. Самая результативная игра прошла в Манчестере, сообщает NUR.KZ.

"Манчестер Сити" в первом тайме разнес "Лестер" со счетом 4:0, и, казалось, что вторая половина превратится в формальность. Однако подочные Брендана Роджерса за 10 минут сократили отставание до минимума - 4:3. Игрокам "Сити" пришлось снова напрячься, чтобы все-таки завоевать победу - 6:3.

"Арсенал" выиграл четвертый матч подряд и уверенно закрепился на 4-й строчке. Команда Артеты разбила "Норвич" со дна таблицы со счетом 0:5.

"Тоттенхэм" при Антонио Конте продолжает демонстрировать уверенную игру и стабильно набирает очки. На этот раз без шансов был обыгран "Кристал Пэлас" 3:0.

"Челси", два тура терявший очки, приехал в гости к "Астон Вилле", которая преобразилась с приходом на тренерский мостик Стивена Джерарда. Однако к этому матчу Джерард подхватил коронавирус и поэтому отсутствовал на стадионе. "Челси" хоть и с трудом, но одолел соперников 1:3.

Таблица АПЛ после 19 туров. Скриншот: flashscore.kz

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948609-devyat-golov-zabili-drug-drugu-mansiti-i-lester-video/