Итальянский клуб хочет продать Бога за 25 млн евро

Жереми Бога. Фото: Fabrizio Corradetti/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

Один из лидеров чемпионата Италии по футболу, клуб "Аталанта" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога. Нынешний клуб футболист хочет получить компенсацию в размере 25 млн евро, сообщает Sports.ru.

Cтороны пока не пришли к соглашению, несмотря на то, что Бога – приоритетная трансферная цель для "Аталанты".

Также игроком, который выступает за сборную Кот-д'Ивуара, интересовался донецкий "Шахтер". Однако предложение украинцев было отклонено, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бога выступает за "Сассуоло" четыре сезона. В предыдущем чемпионате 20/21 он принял участие в 27 матчах и отметился 4 голами и одним голевым пасом. В текущем сезоне Бога долгое время восстанавливался и чаще выходил на замену. Он появлялся на поле в 12 матчах, где голевыми действиями не отметился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948530-italyanskiy-klub-hochet-prodat-boga-za-25-mln-evro/