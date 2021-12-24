Российский вратарь рассказал, сколько получал в "Кайрате"

Дмитрий Хомич. Фото: vesti.kz

Экс-вратарь алматинского "Кайрата" Дмитрий Хомич рассказал о размере зарплаты, которую получал в казахстанском клубе, пишет Sports.ru.

– 60 тысяч долларов в «Алании» – самая большая зарплата в карьере?

– Да. В «Кайрате» [в 2014-м] дали 30 тысяч. Хорошо, учитывая, что в "Алании" до этого не получал восемь месяцев, плюс травмированный был. Перед переходом звонил еще Хабаровск: "Даем тебе 300 тысяч рублей, ты травму получил" – "Вы издеваетесь, что ли? Это не солидно". Знал, что могу выше и лучше, что я игрок Премьер-лиги.

По курсу 2014 года (183 тенге за доллар) зарплата вратаря составляла 5,5 млн тенге. По текущему курсу (435 тенге) - около 13 млн тенге.

Напомним, Хомич провел в "Кайрате" один неполный сезон. Клуб в ноябре расторг контракт с вратарем.

"Хомич был в числе пяти футболистов, которые были отстранены от матчей и тренировок до конца сезона после скандального поражения "Кайрата" от "Астаны" - 1:5. Руководство алматинского клуба посчитало, что игроки не вели "должную спортивную борьбу", сообщали Vesti.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948455-rossiyskiy-vratar-rasskazal-skolko-poluchal-v-kayrate/