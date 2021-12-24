Назван лучший гол сезона в казахстанском футболе

Игорь Сергеев. Фото: instagram.com/fcaktobe_official/

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) выявила лучший гол сезона-2021, передает NUR.KZ.

Гол форварда "Актобе" Игоря Сергеева в ворота "Ордабасы" в 4-м туре чемпионата Казахстана был признан "лучшим голом сезона" по итогам голосования.

Нападающий из Узбекистана забил гол со своей половины поля, эффектно перекинув мяч через вратаря шымкентского клуба.

Отметим, что по ходу сезона Игорь Сергеев перешел в "Тобол", в составе которого стал чемпионом страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948429-nazvan-luchshiy-gol-sezona-v-kazahstanskom-futbole/