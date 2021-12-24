Хуже Нигера: стало известно место Казахстана в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу. Фото: instagram.com/kff_team

ФИФА опубликовала последний в 2021 году обновленный рейтинг среди футбольных сборных, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Сборная Казахстана заняла 119-е место из 210 федераций, имея в активе 1140 баллов. Следом расположились Азербайджан (120), Зимбабве (121), Гватемала (122), Фарерские острова (123) и Того (124).

Опередили казахстанцев в рейтинге команды Мозамбика (118), Ливии (117), Таджикистана (116), Таиланда (115), Экваториальной Гвинеи (114) и Нигера (113).

Рейтинг футбольных сборных ФИФА на 24.12.2021. Скриншот: fifa.com

Сборная Казахстана провела в 2021 году 10 игр: 8 в рамках квалификации к чемпионату мира в Катаре и 2 товарищеские. Подопечные Талгата Байсуфинова проиграли 6 матчей, 3 свели вничью и 1 выиграли. Разница забитых и пропущенных мячей составила 6:24.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948284-huzhe-nigera-stalo-izvestno-mesto-kazahstana-v-reytinge-fifa/