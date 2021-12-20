"Тоттенхэм" в матче тура отобрал очки у "Ливерпуля" (видео)

Тоттенхэм празднует гол. Фото: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

В 18-м туре английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал на своем поле "Ливерпуль". Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2, сообщает NUR.KZ.

По ходу матча каждая из команд побывала в роли лидера. Сначала "шпоры" вели в счете после гола Харри Кейна. Затем вперед вырвались подопечные Юргена Клоппа после мячей Диогу Жоты и Энди Робертсона. Однако "Тоттенхэм" сумел отыграться благодаря Сону - 2:2.

В другом воскресном матче "Манчестер Сити" не оставил шансов "Ньюкаслу", отгрузив в его ворота четыре мяча. Особенно хорош был второй гол в исполнении Жоао Канселу, который мощным ударом из-за штрафной попал в область "девятки".

"Сити" оторвался от "Ливерпуля" на три очка. "Челси" после серии неудач позади лидера уже на 6 баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947446-tottenhem-v-matche-tura-otobral-ochki-u-liverpulya-video/