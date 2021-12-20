Луис Суарес грязно выругался после замены

Луис Суарес (Атлетико). Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес эмоционально отреагировал на свою замену в матче против "Севильи", пишет Sports.ru.

На 57-й минуте при счете 1:1 уругвайца заменили на Матеуса Кунью.

Форвард шел к скамейке запасных, бормоча себе под нос и выражая недовольство тем, что его заменили.

"Сраный мудак, всегда одно и то же", – прочитали по губам слова Суареса.

Форвард ушел с поля без забитого гола в седьмой подряд игре. Это худшая серия Луиса за время выступлений в чемпионате Испании с 2014 года.

После замены Суареса "Севилья" смогла забить гол и выиграла матч 2:1. Команда Диего Симеоне потерпела в Ла Лиге третье поражение подряд. Ранее она уступила "Мальорке" (1:2) и "Реал Мадрид" (0:2).

Такой серии у мадридцев не было с января-февраля 2011 года – тогда в чемпионате было четыре поражения подряд.

В следующем туре "Атлетико" встретится с "Гранадой" 22 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947419-luis-suares-gryazno-vyrugalsya-posle-zameny/