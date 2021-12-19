Бразилец Роналдо купил второй футбольный клуб

Роналдо Назарио да Лима. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Экс-нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роналдо стал владельцем бразильского клуба "Крузейру", сообщает Sports.ru.

Бывший футболист приобрел 90% акций клуба. Сделка обошлась ему в сумму около 400 миллионов реалов (около 70,2 миллиона долларов). Часть средств сразу пойдет на выплату долгов клуба.

Бразилец играл за "Крузейро" с 1993 по 1994 год и забил за команду 34 гола в 34 играх. Это был его первый профессиональный клуб в карьере. После этого он перешел в голландский "ПСВ".

"Крузейро" стал вторым клубом, принадлежащим Роналдо. Он также владеет испанским "Вальядолидом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947361-brazilets-ronaldo-kupil-vtoroy-futbolnyy-klub/