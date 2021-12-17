Казахстанские футболисты узнали соперников по Лиге Наций

Сборная Казахстана по футболу. Фото: vk.com/kff_team

В Швейцарии прошла жеребьевка Лиги Наций. Так как Казахстан не завершил игры предыдущего турнира, то пока неизвестно в какую группу попадет команда, сообщает NUR.KZ.

В Лиге наций примут участие сборные 55 европейский сборных, которые были распределены по четырем лигам.

Лига A

A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.

B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига C

C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.

C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония.

C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова.

C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D

D1: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан / Молдова, Латвия.

D2: Сан-Марино, Кипр / Эстония, Мальта.

Лига C или D (определится по итогам стыковых матчей): Казахстан, Кипр, Эстония, Молдова.

Казахстану в конце марта 2022 года предстоят две игры с командой Молдовы, по итогам которых и станет понятно, какая из сборных отправит в группу D1, а какая в С3.

Игры Лиги Конференций стартуют в июне 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947287-kazahstanskie-futbolisty-uznali-sopernikov-po-lige-natsiy/