Казахстанские футболисты узнали соперников по Лиге Наций

В Швейцарии прошла жеребьевка Лиги Наций. Так как Казахстан не завершил игры предыдущего турнира, то пока неизвестно в какую группу попадет команда, сообщает NUR.KZ.
В Лиге наций примут участие сборные 55 европейский сборных, которые были распределены по четырем лигам.
Лига A
A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.
A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.
A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.
A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
Лига B
B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.
B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.
B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Лига C
C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.
C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония.
C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова.
C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
Лига D
D1: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан / Молдова, Латвия.
D2: Сан-Марино, Кипр / Эстония, Мальта.
Лига C или D (определится по итогам стыковых матчей): Казахстан, Кипр, Эстония, Молдова.
Казахстану в конце марта 2022 года предстоят две игры с командой Молдовы, по итогам которых и станет понятно, какая из сборных отправит в группу D1, а какая в С3.
Игры Лиги Конференций стартуют в июне 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947287-kazahstanskie-futbolisty-uznali-sopernikov-po-lige-natsiy/