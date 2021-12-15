Серхио Агуэро официально завершил карьеру футболиста

Серхио Агуэро (в центре). Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры, передает NUR.KZ.

33-летний футболист принял это решение из-за проблем с сердцем. На пресс-конференции Серхио не сдержал слез и заплакал.

Напомним, что Агуэро не смог доиграть матч с "Алавесом" (1:1) в рамках чемпионата Испании. Во время игры нападающему стало плохо и он был заменен.

Позже выяснилось, что у аргентинца серьезные проблемы с сердцем. По этой причине Серхио пришлось повесить бутсы на гвоздь.

Отметим, что Агуэро перешел в "Барселону" летом текущего года. За каталонцев форвард успел провести пять матчей, в которых забил один гол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947168-serhio-aguero-ofitsialno-zavershil-kareru-futbolista/