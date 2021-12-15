"Манчестер Сити" с неприличным счетом обыграл "Лидс" (видео)

Джек Гриллиш (Манчестер Сити). Фото: Alex Livesey/Getty Images

В 17-м туре английской премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0, сообщает NUR.KZ.

В составе хозяев отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Кевин де Брюйне (дважды), Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке. При этом "Сити" нанесли 31 удар по воротам, 15 из кототрых в створ. Команда владела мячом 64% времени.

Для команды Марсело Бьелсы сезон складывается неудачно. Если по итогам сезона 20/21 она заняла 9-е место, то сейчас занимает 16-ю строчку, одержав всего три победы в 17 матчах.

"Сити" же напротив лидирует в таблице, набрав после 17 игр 41 очко и опережая "Ливерпуль" на 4 балла.

Матч "Манчестер Юнайтед" против "Брентфорда" был перенесен из-за вспышки коронавируса в стане МЮ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947022-manchester-siti-s-neprilichnym-schetom-obygral-lids-video/