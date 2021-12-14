Вратарь Игита забил за сборную Казахстана команде Узбекистана (видео)

Игита, вратарь Кайрата и сборной Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с командой Узбекистана и победила со счетом 3:1, сообщает NUR.KZ.

В первом тайме команды не порадовали зрителей голами. А в начале второй половины встречи казахстанцы забили дважды. Причем разница между голами составила 15 секунд, пишет Sports.kz. Сначала Арнольд Кнауб со штрафного пробил под перекладину. А затем Дуглас ударом с лета после углового пробил голкипера гостей.

Узбекистан под конец игры поменял вратаря на шестого полевого игрока. И это принесло результат - за две минуты до конца игры счет стал 2:1.

Однако отсутствие вратаря все же сказалось на гостях. Вратарь Игита отразил очередную атаку и ударом через все поле поразил пустые ворота гостей 3:1

Завтра, 15 декабря, сборная Казахстана сыграет второй товарищеский матч с Узбекистаном.

Эти игры проводятся как часть подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. Казахстан сыграет в группе с Италией, Словенией и Финляндией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946968-vratar-igita-zabil-za-sbornuyu-kazahstana-komande-uzbekistana-video/