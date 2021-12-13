"Реал" на классе выиграл мадридское дерби (видео)

Реал - Атлетико. Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

В 17-м туре чемпионата Испании "Реал" принимал действующего чемпиона мадридский "Атлетико" и уверенно одержал победу со счетом 2:0, сообщает NUR.KZ.

Голами в составе "Реала" отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Оба раза голевые передачи им отдавал Жуниор Винисиус.

"Реал" во всех турнирах выиграл 10-й матч подряд и уверенно возглавляет таблицу чемпионата Испании, набрав 42 очка после 17 матчей. Идущая второй "Севилья" после 16 матчей имеет в своем активе 34 балла.

"Атлетико" увеличил отставание от "Реала" до 13 очков, а "Барселона" позади на 18 баллов, но "матрасники" и каталонцы провели на один матч меньше.

Таблица чемпионата Испании на 13 декабря. Фото: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946580-real-na-klasse-vyigral-madridskoe-derbi-video/