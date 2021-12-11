Одноклубник Зайнутдинова забил гол пяткой с лета (видео)

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный забил эффектный гол в ворота "Арсенала", сообщает NUR.KZ.
Нападающий отличился на 33-й минуте. После навеса с фланга он опередил вратаря и изящным ударом пяткой переправил мяч в дальний угол.
Во втором тайме Заболотный отличился во второй раз, реализовав пенальти. ЦСКА выиграл 2:0, и поднял на третью строчку в таблице. Следующий матч команда проведет уже весной.
Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов провел на поле все 90 минут.
Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946519-odnoklubnik-zaynutdinova-zabil-gol-pyatkoy-s-leta-video/