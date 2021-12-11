Одноклубник Зайнутдинова забил гол пяткой с лета (видео)

Антон Заболотный (ЦСКА). Фото: pfc-cska.com

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный забил эффектный гол в ворота "Арсенала", сообщает NUR.KZ.

Нападающий отличился на 33-й минуте. После навеса с фланга он опередил вратаря и изящным ударом пяткой переправил мяч в дальний угол.

Во втором тайме Заболотный отличился во второй раз, реализовав пенальти. ЦСКА выиграл 2:0, и поднял на третью строчку в таблице. Следующий матч команда проведет уже весной.

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов провел на поле все 90 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946519-odnoklubnik-zaynutdinova-zabil-gol-pyatkoy-s-leta-video/