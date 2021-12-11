Российский болельщик умер после победы любимой команды

Болельщики "Крыльев Советов". Фото: sport24.ru

Болельщик футбольного клуба "Крылья Советов" умер на стадионе после окончания матча против "Рубина". Самарцы выиграли встречу со счетом 2:0, сообщает Lenta.ru.

Мужчине стало плохо за десять минут до финального свистка. Фанату пытались оказать первую помощь и вызвали "скорую", однако он умер до ее приезда. Отмечается, что реанимация происходила при сильном морозе.

Голами в составе "Крыльев Советов" отметились Иван Сергеев и 17-летний Сергей Пиняев, для которого забитый мяч стал первым в российской премьер-лиге.

Самарцы набрали 27 очков в 18 матчах и располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы занимают десятое место, имея в активе 22 очка. Лидером является "Зенит" с 37 очками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946518-rossiyskiy-bolelschik-umer-posle-pobedy-lyubimoy-komandy/