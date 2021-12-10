"Кайрат" занял последнее место в Лиге конференций УЕФА

Омония - Кайрат. Фото: instagram.com/f.c.kairat

"Кайрат" провел последний матч группового этапа Лиги конференций. На Кипре команда сыграла вничью 0:0 с "Омонией", сообщает NUR.KZ.

Обе команды потеряли шансы выйти в плей-офф турнира, поэтому борьба шла только за третью строчку в группе.

Матч прошел на равных. Но при этом у "Кайрата" был отличный шанс огорчить соперника. В конце первого тайма Жоао Паулу не реализовал пенальти, пробив почти по центру ворот.

В итого матч завершился со счетом 0:0.

"Как я и говорил вчера, игра была не простая. Думаю, что мы были ближе к победе. Я благодарен ребятам за этот матч", - сказал после игры главный тренер алматинцев Курбан Бердыев.

"Кайрат" по итогам шести игр набрал два очка и занял последнее место в группе.

В параллельном матче швейцарский "Базель" разгромил азербайджанский "Карабах" и взобрался на первую строчку.

Итоговая таблица группы Н Лиги конференций. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946244-kayrat-zanyal-poslednee-mesto-v-lige-konferentsiy-uefa/