Марин Томасов признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана-2021

Марин Томасов. Фото: kazfootball.kz

Хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов стал лучшим игроком чемпионата Казахстана по футболу сезона 2021, передает NUR.KZ.

Лидер столичного клуба получил приз имени Тимура Сегизбаева, как лучшему игроку сезона.

Второе место в опросе ПФЛК занял нападающий "Кайрата" Вагнер Лав. Тройку лучших замкнул вратарь "Тобола" Александр Мокин.

Напомним, что в этом году Марин Томасов стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана (17 мячей). Всего во всех турнирах хорват забил 24 гола и отдал 14 голевых передач.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946019-marin-tomasov-priznan-luchshim-futbolistom-chempionata-kazahstana-2021/