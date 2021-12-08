Марин Томасов признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана-2021

Хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов стал лучшим игроком чемпионата Казахстана по футболу сезона 2021, передает NUR.KZ.
Лидер столичного клуба получил приз имени Тимура Сегизбаева, как лучшему игроку сезона.
Второе место в опросе ПФЛК занял нападающий "Кайрата" Вагнер Лав. Тройку лучших замкнул вратарь "Тобола" Александр Мокин.
Напомним, что в этом году Марин Томасов стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана (17 мячей). Всего во всех турнирах хорват забил 24 гола и отдал 14 голевых передач.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946019-marin-tomasov-priznan-luchshim-futbolistom-chempionata-kazahstana-2021/